Зеленский заявил, что партнеры Киева могут «открутить нос» России на переговорах

Украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о переговорах по мирному урегулированию, которые ведутся между Соединенными Штатами и Российской Федерацией.
Во время брифинга его спросили касательно возможной реакции Москвы на гарантии безопасности для Киева, о которых было объявлено накануне в Париже. По словам украинского лидера, США обговаривают с РФ различные вопросы.
— Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнеры у нас достаточно сильны и могут нос открутить, если захотят, — высказался он, передает РБК.
«Коалиция желающих» во время встречи в Париже сделала новый шаг к конфликту с РФ. Об этом заявил 7 января министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Зеленский встретился с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом: на встрече с главой Украины во Флориде американский лидер проявил «грубое, оскорбительное и даже жестокое» отношение и продемонстрировал «полное и абсолютное невежество». Трамп заявил, что Россия готова помогать Украине в восстановлении, отмечая щедрость российского президента Владимира Путина в предоставлении энергии и других ресурсов по низким ценам.