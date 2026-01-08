Ричмонд
Трамп раскрыл детали нефтяной сделки с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп заявил, что Венесуэла будет закупать исключительно американские товары на средства, полученные от новой нефтяной сделки с Вашингтоном.

В своём сообщении в социальной сети Truth Social он отметил, что закупки будут включать сельскохозяйственную продукцию, лекарства, медицинское оборудование и оборудование для энергосетей — всё исключительно американского производства.

Ранее Трамп сообщал, что временные власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей нефти, которая будет продана по рыночным ценам, а вырученные средства направят на благо народов обеих стран. В новом посте президент США назвал такое партнёрство мудрым выбором, выгодным как для Венесуэлы, так и для Соединённых Штатов, не уточняя при этом источник информации о договорённости.

Ранее сообщалось, что Трамп оправдал агента ICE, застрелившего женщину в Миннеаполисе.

