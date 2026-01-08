Ричмонд
Первая группа россиян, застрявших на Сокотре, вылетела в Саудовскую Аравию

Первая группа российских граждан, застрявших на острое Сокотра в Йемене из-за прекращения авиасообщения, покинула территорию республики и отправилась в Саудовскую Аравию. Как сообщило посольство России в Йемене, рейс авиакомпании Yemenia Airways отправился в Джидду.

Источник: Life.ru

«Посольство России в Йемене сообщает, что первая группа граждан Российской Федерации, на протяжении некоторого времени не имевших возможности вылететь с острова Сокотра, успешно покинула территорию Йеменской Республики 7 января 2026 г. рейсом “Йеменских авиалиний” в Джидду (Королевство Саудовская Аравия)», — говорится в сообщении.

Дипломаты также отметили сотрудничество йеменских властей и руководство авиакомпании при проведении эвакуации, а также поддержку Генерального консульства РФ в Джидде за содействие в аэропорту прибытия.

Ранее посольство РФ в Йемене предприняло экстренные меры для эвакуации граждан, оказавшихся в изоляции на удалённом острове. Несмотря на неоднократные рекомендации МИД РФ, значительное число россиян прибыло на остров Сокотра с туристическими целями. Ситуация в стране обострилась в начале декабря после того, как сепаратисты установили контроль над восточными провинциями.

