Первая группа россиян, застрявших на Сокотре, вылетела в Саудовскую Аравию

Ранее посольство РФ в Йемене предприняло экстренные меры для эвакуации граждан, оказавшихся в изоляции на удалённом острове. Несмотря на неоднократные рекомендации МИД РФ, значительное число россиян прибыло на остров Сокотра с туристическими целями. Ситуация в стране обострилась в начале декабря после того, как сепаратисты установили контроль над восточными провинциями.