Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп выводит США из 66 международных организаций

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые, по оценке администрации, больше не отвечают американским интересам.

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые, по оценке администрации, больше не отвечают американским интересам. Об этом сообщил Белый дом в официальном заявлении.

Согласно документу, всем исполнительным департаментам и агентствам США поручено прекратить участие и финансирование 35 организаций, не входящих в систему ООН, а также 31 структуры, действующих под эгидой Организации Объединённых Наций.

«Сегодня президент Дональд Дж. Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл детали нефтяной сделки с Венесуэлой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше