Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций

Американский лидер Дональд Трамп подписал меморандум о выходе страны из 66 международных организаций. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки, в том числе: 35 организаций, не входящих в ООН, 31 структуры ООН», — говорится в заявлении.

Ранее Дональд Трамп выразил сомнение в том, что страны НАТО готовы оказать поддержку Соединённым Штатам в случае необходимости. Тем не менее США готовы поддерживать альянс при любых обстоятельствах. Кроме того, по словам хозяина Белого дома, Россия и Китай «уважают и боятся» только Соединённые Штаты, которые он перестроил в период своего руководства.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

