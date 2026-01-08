Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал президентский меморандум, предписывающий выход Соединённых Штатов из 66 международных организаций, которые больше не служат интересам Америки, в том числе: 35 организаций, не входящих в ООН, 31 структуры ООН», — говорится в заявлении.
Ранее Дональд Трамп выразил сомнение в том, что страны НАТО готовы оказать поддержку Соединённым Штатам в случае необходимости. Тем не менее США готовы поддерживать альянс при любых обстоятельствах. Кроме того, по словам хозяина Белого дома, Россия и Китай «уважают и боятся» только Соединённые Штаты, которые он перестроил в период своего руководства.
