Трамп подписал указ о выходе США из 66 международных организаций

Ранее Дональд Трамп выразил сомнение в том, что страны НАТО готовы оказать поддержку Соединённым Штатам в случае необходимости. Тем не менее США готовы поддерживать альянс при любых обстоятельствах. Кроме того, по словам хозяина Белого дома, Россия и Китай «уважают и боятся» только Соединённые Штаты, которые он перестроил в период своего руководства.