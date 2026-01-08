Норвегия и Дания объединяются против притязаний США на Гренландию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время для сплочения с Данией в свете притязаний США на Гренландию. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Стёре провёл встречу во вторник в Париже с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой она отметила серьёзность ситуации, сказав ему: «Теперь всё серьезно, Йонас».
Напомним, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что остров и Соединённые Штаты нуждаются друг в друге, особенно в вопросах безопасности в Арктике.
Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл детали нефтяной сделки с Венесуэлой.
