Норвегия и Дания объединяются против притязаний США на Гренландию

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время для сплочения с Данией в свете притязаний США на Гренландию. Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Стёре провёл встречу во вторник в Париже с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, в ходе которой она отметила серьёзность ситуации, сказав ему: «Теперь всё серьезно, Йонас».

Напомним, что министр иностранных дел Гренландии Вивиан Моцфельдт заявила, что остров и Соединённые Штаты нуждаются друг в друге, особенно в вопросах безопасности в Арктике.

Ранее сообщалось, что Трамп раскрыл детали нефтяной сделки с Венесуэлой.

