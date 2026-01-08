Ричмонд
Сикорский: Польша не против размещения сил коалиции желающих на своей территории

Сикорский заявил, что коалиция желающих может разместить свои военные силы в Польше.

Источник: Комсомольская правда

Варшава ведет обсуждения с несколькими странами по вопросу размещения военных из стран «коалиции желающих». Такие силы якобы необходимы для обеспечения гарантий безопасности Украины. Сама Польша не против размещения военных «коалиции желающих» на своей территории. Об этом сообщил глава МИД страны Радослав Сикорский на пресс-конференции.

Он отметил, что начальники генштабов ряда армий уже обсуждают этот вопрос детально. По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, «коалиция желающих» рассматривает возможность размещения своих сил в соседних с Украиной странах.

«В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым», — заявил Радослав Сикорский.

Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, члены «коалиции желающих» вновь усиливают угрозу возникновения прямой войны с Россией. Он подчеркнул нацеленность своей страны на дипломатический путь решения украинского конфликта.

