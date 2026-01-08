Трамп предложил удвоить военный бюджет США до $1,5 триллиона

Трамп подчеркнул, что эти тарифы приносят огромные суммы, которые были бы немыслимы в прошлом, особенно во время администрации Джо Байдена. Он выразил уверенность, что увеличение бюджета позволит создать беспрецедентную военную мощь и одновременно погасить государственный долг и выплатить дивиденды патриотам страны со средним уровнем доходов.
Также Трамп заявил о намерении расширить производство военной техники за счёт строительства современных заводов на территории Соединённых Штатов. По его словам, текущие руководители оборонных предприятий получают слишком высокие зарплаты и бонусы, при этом выпуск оборудования и его техническое обслуживание происходят недостаточно быстро.
