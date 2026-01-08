Сенатор Грэм*: Трамп дал зеленый свет усилению санкций против РФ

Инициатива Грэма* предусматривает расширение ограничений в отношении ключевых секторов российской экономики, а также новых персональных санкций. Обсуждаются, в частности, меры против энергетического и финансового сектора, а также усиление экспортного контроля в отношении высокотехнологичной продукции. Отдельные положения могут затронуть оборонно-промышленный комплекс и компании, которые, по оценке американских властей, помогают России обходить уже действующие ограничения.