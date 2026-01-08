Ричмонд
Сенатор Грэм*: Трамп дал зеленый свет усилению санкций против РФ

Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу об усилении санкций против России. Оно может пройти на следующей неделе. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Пакет ограничений заглох до личного распоряжения президента США.

«Трамп дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими», — написал Грэм* в соцсети X. Его слова приводит РИА Новости.

Инициатива Грэма* предусматривает расширение ограничений в отношении ключевых секторов российской экономики, а также новых персональных санкций. Обсуждаются, в частности, меры против энергетического и финансового сектора, а также усиление экспортного контроля в отношении высокотехнологичной продукции. Отдельные положения могут затронуть оборонно-промышленный комплекс и компании, которые, по оценке американских властей, помогают России обходить уже действующие ограничения.

*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

