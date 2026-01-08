Сенатор Грэм*: Трамп дал зеленый свет усилению санкций против РФ

Пакет ограничений заглох до личного распоряжения президента США.
Президент США Дональд Трамп одобрил инициативу об усилении санкций против России. Оно может пройти на следующей неделе. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).
«Трамп дал зелёный свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими», — написал Грэм* в соцсети X. Его слова приводит РИА Новости.
Инициатива Грэма* предусматривает расширение ограничений в отношении ключевых секторов российской экономики, а также новых персональных санкций. Обсуждаются, в частности, меры против энергетического и финансового сектора, а также усиление экспортного контроля в отношении высокотехнологичной продукции. Отдельные положения могут затронуть оборонно-промышленный комплекс и компании, которые, по оценке американских властей, помогают России обходить уже действующие ограничения.
*Линдси Грэм внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.