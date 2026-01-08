Политолог дель Валль: Безуспешные переговоры с Зеленским смешат русских

По его словам, Украина застряла в гордиевом узле: страна либо сдаст позиции добровольно, либо Россия продолжит их отвоёвывать. Дель Валль подчеркнул, что европейские государства продолжают давать обещания, финансировать поставки оружия и брать на себя риски, но при этом не способны реально влиять на ход событий.
«Всё это смешит русских. Да и американцев тоже. Ведь каков был план Трампа в отношении Украины? Европейцы заплатят за оружие, американское оружие. Европейцы возьмут на себя все риски. Лучшего козла отпущения в этом фарсе не найти!» — заявил политолог.
Ранее журналист заявил, что планы «коалиции желающих» разместить войска на Украине вызывают сомнения в их способности остановить конфликт. По его мнению, есть три проблемы: отсутствие военных ресурсов у Франции и Великобритании, надёжность США и отказ России от подобных инициатив. Эксперт подчеркнул, что действия США будут определяться прежде всего собственными интересами, а поддержка Украины не гарантируется.
