Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор Грэм: Трамп выступил за принятие Конгрессом новых санкций против РФ

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

Источник: Reuters

«После состоявшейся сегодня очень продуктивной встречи по нескольким вопросам президент Трамп дал зеленый свет в отношении двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым я работал в течение многих месяцев вместе с сенатором [Ричардом] Блюменталем и многими другими», — написал Грэм в X. «Я с нетерпением жду того, что обе партии активно проголосуют [за законопроект], надеюсь, это произойдет в начале следующей недели», — добавил сенатор.

Как полагает Грэм, законопроект в случае его принятия даст Трампу возможность оказывать «огромное влияние» на торговых партнеров РФ, включая Китай, Индию и Бразилию, чтобы добиваться от них прекращения закупок российской нефти.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Грэм и Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Палата представителей Конгресса рассматривает схожий по содержанию законопроект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что Москва крайне негативно восприняла бы принятие в США этого законопроекта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше