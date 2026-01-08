Грэм* сообщил, что Трамп позволил ввести новые санкции против России

Венгрия рассчитывает на отмену санкций против РФ в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине. Об этом 5 января сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт исходит из того, что антироссийские ограничения должны быть сняты после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что именно завершение конфликта может создать условия для пересмотра санкционной политики.