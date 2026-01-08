Грэм* сообщил, что Трамп позволил ввести новые санкции против России

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп дал «зеленый свет» законопроекту о санкциях против Российской Федерации. Об этом в среду, 7 января, сообщил сенатор-республиканец Линди Грэм*.
— Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании, возможно, уже на следующей неделе, — написал он в социальной сети X.
5 января Дональд Трамп заявил, что обсуждает с конгрессом ужесточение санкций в отношении РФ. Присутствовавший на встрече журналист отметил, что Линдси Грэм* обсуждал введение дополнительных санкций в отношении России.
Венгрия рассчитывает на отмену санкций против РФ в 2026 году после урегулирования конфликта на Украине. Об этом 5 января сообщил премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, Будапешт исходит из того, что антироссийские ограничения должны быть сняты после прекращения боевых действий. Он подчеркнул, что именно завершение конфликта может создать условия для пересмотра санкционной политики.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом.