Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Spectator: декларация «коалиции желающих» вряд ли поможет урегулированию

В статье журнала Spectator отмечается, что «уклончивые обязательства» США по Украине не вызывают доверия.

Новая декларация, подписанная странами так называемой «коалиции желающих» и касающаяся размещения их войск Запада на Украине, вряд ли поможет урегулировать украинский конфликт, написал британский журнал The Spectator.

В публикации утверждается, что, на первый взгляд, документ будто бы выглядит как хорошо проработанный план прекращения боевых действий. Вместе с тем, как говорится в статье, остаются открытыми несколько вопросов.

Как уточняется в материале, неясно, располагают ли Британия и Франция необходимыми военными ресурсами для реализации декларации. Кроме того, обращается внимание, что не вызывают доверия «уклончивые обязательства» со стороны США.

«Мы точно знаем лишь то, что они будут действовать в соответствии со своими интересами, ничто другое для них не имеет значения», — сказано в публикации.

При этом подчёркивается, что США якобы неоднократно демонстрировали, что совсем не «защищают интересы Украины». Также авторы напомнили, что российская сторона уже не раз отвергала варианты урегулирования, которые представлены в декларации.

В статье поясняется, что одним из ключевых требований РФ является отсутствие войск Североатлантического альянса в зоне украинского конфликта. Так, замглавы МИД России Сергей Рыбаков несколько недель назад дал понять, что Москва не согласится с каким-либо присутствием войск НАТО на Украине.

Ранее в Париже прошла встреча стран «коалиции желающих». Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что участники мероприятия подписали декларацию о размещении иностранных войск на Украине в случае достижения мирного урегулирования. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал указанный саммит историческим фиаско.

Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
Читать дальше