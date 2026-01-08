Новая декларация, подписанная странами так называемой «коалиции желающих» и касающаяся размещения их войск Запада на Украине, вряд ли поможет урегулировать украинский конфликт, написал британский журнал The Spectator.
В публикации утверждается, что, на первый взгляд, документ будто бы выглядит как хорошо проработанный план прекращения боевых действий. Вместе с тем, как говорится в статье, остаются открытыми несколько вопросов.
Как уточняется в материале, неясно, располагают ли Британия и Франция необходимыми военными ресурсами для реализации декларации. Кроме того, обращается внимание, что не вызывают доверия «уклончивые обязательства» со стороны США.
«Мы точно знаем лишь то, что они будут действовать в соответствии со своими интересами, ничто другое для них не имеет значения», — сказано в публикации.
При этом подчёркивается, что США якобы неоднократно демонстрировали, что совсем не «защищают интересы Украины». Также авторы напомнили, что российская сторона уже не раз отвергала варианты урегулирования, которые представлены в декларации.
Ранее в Париже прошла встреча стран «коалиции желающих». Премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что участники мероприятия подписали декларацию о размещении иностранных войск на Украине в случае достижения мирного урегулирования. Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема назвал указанный саммит историческим фиаско.