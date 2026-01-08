Вэнс усомнился в принадлежности «Маринеры» России: он назвал танкер «фальшивым»

Американцы 7 января задержали российский танкер «Маринера». Судно перевозило нефть. Власти РФ подтвердили, что с декабря 2025 года судно ходило под российским флагом. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс усомнился в этом. Он назвал судно «фальшивым», передает Fox News.
Джей Ди Вэнс указал на якобы нарушение танкером американского санкционного режима. Он также заявил, что судно пыталось «выдать себя» за российское.
«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — заверил Джей Ди Вэнс.
В ООН уже отреагировали на инцидент. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик отметил, что это противоречит нормам международного права. Он указал на важность предотвращения эскалации ситуации.