Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс усомнился в принадлежности «Маринеры» России: он назвал танкер «фальшивым»

Вэнс заявил, что захваченный США танкер «Маринера» притворялся российским.

Источник: Комсомольская правда

Американцы 7 января задержали российский танкер «Маринера». Судно перевозило нефть. Власти РФ подтвердили, что с декабря 2025 года судно ходило под российским флагом. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс усомнился в этом. Он назвал судно «фальшивым», передает Fox News.

Джей Ди Вэнс указал на якобы нарушение танкером американского санкционного режима. Он также заявил, что судно пыталось «выдать себя» за российское.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — заверил Джей Ди Вэнс.

В ООН уже отреагировали на инцидент. Представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик отметил, что это противоречит нормам международного права. Он указал на важность предотвращения эскалации ситуации.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше