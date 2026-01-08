Ричмонд
Русофоб Грэм* заявил, что Трамп позволил усилить санкции против России

Республиканский сенатор-русофоб Линдси Грэм* сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о введении дополнительных санкций против России. Грэм* подчеркнул, что этот законопроект разрабатывался в течение нескольких месяцев совместно с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и другими коллегами.

Источник: Life.ru

Он выразил надежду на скорое принятие законопроекта и рассчитывает на сильную поддержку со стороны Конгресса. О каких конкретно ограничениях идёт речь он не уточнил.

Ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что в нынешней ситуации российские компании находятся в наиболее выгодных политических условиях.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

