Русофоб Грэм* заявил, что Трамп позволил усилить санкции против России

Он выразил надежду на скорое принятие законопроекта и рассчитывает на сильную поддержку со стороны Конгресса. О каких конкретно ограничениях идёт речь он не уточнил.
Ранее американский юрист Эрик Феррари, специализирующийся на делах о снятии ограничений, заявил, что администрация США может проявить большую гибкость в вопросе антироссийских санкций. Он отметил, что в нынешней ситуации российские компании находятся в наиболее выгодных политических условиях.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.