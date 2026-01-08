В Кередже силовики открыли огонь после перекрытия улицы протестующими

Напомним, протестующие ранее заявили о захвате городов Абданан и Малекшахи в иранской провинции Илам. Позднее новостные агентства выступили с опровержением данной информации. Первоначально мирная демонстрация в Абданане, проходившая под надзором полиции, завершилась. Однако затем от основной группы отделились 250−300 человек, которые начали совершать акты вандализма и поджоги по всему городу. Полиции удалось восстановить порядок в Абданане.