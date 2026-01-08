Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили об угрозе потери смысла НАТО из-за Гренландии

Американская газета Washington Post анализирует угрозу кризиса для НАТО в случае возможного конфликта между США и Данией из-за Гренландии на фоне притязаний администрации Дональда Трампа на остров.

Американская газета Washington Post анализирует угрозу кризиса для НАТО в случае возможного конфликта между США и Данией из-за Гренландии на фоне притязаний администрации Дональда Трампа на остров.

Издание отмечает, что применение статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне потребует единогласия всех 32 членов альянса, однако США почти наверняка заблокировали бы любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализовало бы договор.

Газета указывает, что Европа слишком зависит от США в военном и экономическом отношении, чтобы решиться на разрыв с Вашингтоном, поэтому полномасштабная война из-за Гренландии маловероятна. Тем не менее, сама перспектива такого конфликта способна привести к глубокой деградации трансатлантического альянса, «если не к его концу», и подчеркивает растущие сложности для союзников в согласовании своей политики с линией Трампа.

Аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман, чьи слова приводит издание, заявил, что «НАТО не сможет пережить силовую аннексию» и «лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге».

Ранее сообщалось, что Норвегия и Дания объединяются против притязаний США на Гренландию.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше