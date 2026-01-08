В США заявили об угрозе потери смысла НАТО из-за Гренландии

Газета указывает, что Европа слишком зависит от США в военном и экономическом отношении, чтобы решиться на разрыв с Вашингтоном, поэтому полномасштабная война из-за Гренландии маловероятна. Тем не менее, сама перспектива такого конфликта способна привести к глубокой деградации трансатлантического альянса, «если не к его концу», и подчеркивает растущие сложности для союзников в согласовании своей политики с линией Трампа.