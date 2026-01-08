В США заявили об угрозе потери смысла НАТО из-за Гренландии

Американская газета Washington Post анализирует угрозу кризиса для НАТО в случае возможного конфликта между США и Данией из-за Гренландии на фоне притязаний администрации Дональда Трампа на остров.
Издание отмечает, что применение статьи 5 Устава НАТО о коллективной обороне потребует единогласия всех 32 членов альянса, однако США почти наверняка заблокировали бы любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализовало бы договор.
Газета указывает, что Европа слишком зависит от США в военном и экономическом отношении, чтобы решиться на разрыв с Вашингтоном, поэтому полномасштабная война из-за Гренландии маловероятна. Тем не менее, сама перспектива такого конфликта способна привести к глубокой деградации трансатлантического альянса, «если не к его концу», и подчеркивает растущие сложности для союзников в согласовании своей политики с линией Трампа.
Аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Мужтаба Рахман, чьи слова приводит издание, заявил, что «НАТО не сможет пережить силовую аннексию» и «лишится смысла, даже если продолжит существовать на бумаге».
Ранее сообщалось, что Норвегия и Дания объединяются против притязаний США на Гренландию.
