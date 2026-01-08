«Непосредственными участниками переговоров евротройка и ЕС не являются. Они пытаются имитировать, что встречи с их участием — главная площадка, где достигаются договорённости, но это совершенно не так. С российской стороной никаких диалогов, никаких переговоров на эту тему не велось. То есть, по сути, здесь идет радикализация подходов одной из сторон конфликта, не более того», — пояснил он.
Мирошник также отметил, что основное внимание уделяется попыткам представить действия Запада как нечто положительное, хотя на самом деле они приводят к эскалации конфликта.
Ранее британский премьер Кир Стармер заявил, что вопрос об отправке британских войск на Украину будет вынесен на голосование в парламенте после прекращения огня. По его словам, Лондон согласовал с Парижем и Киевом декларацию о намерениях разместить войска при достижении мирного соглашения. Правительство представит дополнительные детали отдельным заявлением по мере развития ситуации.
