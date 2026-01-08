Такер Карлсон: действия США в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе

Он убежден, что в сложившейся ситуации «сложно ругать» Россию за решение приступить к проведению СВО. «Речь идет о великой державе, которая сталкивается с угрозой на своей границе, и она предпринимает действия для самозащиты», — подчеркнул Карлсон. Как он напомнил, коллективный Запад утверждал, что Россия необоснованно и неоправданно решила проводить СВО. «Больше этот довод приводить нельзя. Почему великой державе, такой как Россия, нельзя себя защищать? Правила, которыми мы (США — прим. ТАСС) теперь руководствуемся, означают, что можно», — сказал журналист. «Можно говорить, что вы предпочитаете иное (то есть, другие правила в международных отношениях — прим. ТАСС). Но невозможно указывать на какой-то абстрактный принцип и говорить, что совершенно нельзя действовать таким образом (то есть поступать, как Россия в случае с СВО — прим. ТАСС)», — отметил Карлсон. Он констатировал, что это относится и к ситуации вокруг Тайваня и стремлениям материкового Китая.