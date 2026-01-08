Ричмонд
Такер Карлсон: действия США в Венесуэле лишили аргументов критиков СВО на Западе

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Применение Соединенными Штатами силы в отношении Венесуэлы лишило аргументов западных критиков специальной военной операции (СВО) России на Украине. Такое мнение высказал 7 января в своей авторской программе, транслируемой через интернет, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

Источник: AP 2024

Он убежден, что в сложившейся ситуации «сложно ругать» Россию за решение приступить к проведению СВО. «Речь идет о великой державе, которая сталкивается с угрозой на своей границе, и она предпринимает действия для самозащиты», — подчеркнул Карлсон. Как он напомнил, коллективный Запад утверждал, что Россия необоснованно и неоправданно решила проводить СВО. «Больше этот довод приводить нельзя. Почему великой державе, такой как Россия, нельзя себя защищать? Правила, которыми мы (США — прим. ТАСС) теперь руководствуемся, означают, что можно», — сказал журналист. «Можно говорить, что вы предпочитаете иное (то есть, другие правила в международных отношениях — прим. ТАСС). Но невозможно указывать на какой-то абстрактный принцип и говорить, что совершенно нельзя действовать таким образом (то есть поступать, как Россия в случае с СВО — прим. ТАСС)», — отметил Карлсон. Он констатировал, что это относится и к ситуации вокруг Тайваня и стремлениям материкового Китая.

США в случае с украинским кризисом ведут «войну против России через третью сторону на протяжении четырех лет», добавил журналист.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Глава американской администрации Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.

