WP: возможный конфликт из-за Гренландии лишит НАТО смысла существования

Североатлантический альянс лишится смысла существования в случае возникновения вооружённого конфликта между странами организации из-за Гренландии, написала американская газета The Washington Post (WP).
7 января агентство Reuters со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома сообщило, что администрация США прорабатывает все возможные варианты, чтобы получить доступ к этому островку. В число сценариев включены сделка с покупкой Гренландии у Дании и военное вмешательство.
«Применение положения устава НАТО о коллективной обороне, известного как статья 5, согласно которой нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех, требует единогласия всех 32 союзников. Соединённые Штаты, безусловно, отвергнут любую просьбу Дании о помощи, что фактически нейтрализует договор», — говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что Европа слишком сильно зависит от США в военном и экономическом плане, чтобы рисковать разрывом связей с Вашингтоном. В связи с этим, как считают авторы статьи, «никто не начнёт войну» из-за Гренландии.
Вместе с тем, по мнению журналистов, сама перспектива конфликта способна спровоцировать серьёзную деградацию НАТО или вовсе положить альянсу конец. Такая ситуация, как полагают авторы, лишь подчёркивает, насколько трудно союзникам Вашингтона соответствовать политике президента США Дональда Трампа.
5 января датский премьер-министр Метте Фредериксен заявила, что «всё закончится», если Соединённые Штаты решатся напасть на Гренландию. Глава правительства обратила внимание напомнила, что Дания и США — это члены Североатлантического альянса.