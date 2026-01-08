Сенатор Грэм* заявил, что Трамп дал зелёный свет проекту о санкциях против РФ

В Вашингтоне по-прежнему рассматривают возможность введения новых, более мощных санкций против России. По словам сенатора Линдси Грэма*, президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» его законопроекту об ограничениях в отношении Москвы. Так он написал в соцсети.