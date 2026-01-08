Ричмонд
Сенатор Грэм* заявил, что Трамп дал зелёный свет проекту о санкциях против РФ

В США уже на следующей неделе может пройти голосование по законопроекту о санкциях против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Вашингтоне по-прежнему рассматривают возможность введения новых, более мощных санкций против России. По словам сенатора Линдси Грэма*, президент США Дональд Трамп дал «зеленый свет» его законопроекту об ограничениях в отношении Москвы. Так он написал в соцсети.

Сенатор отметил, что голосование по проекту может состояться уже на следующей неделе. Документ предполагает усиление американского санкционного давления.

«Я рассчитываю на мощную двухпартийную поддержку при голосовании — возможно, уже на следующей неделе», — указал Линдси Грэм*.

Дональд Трамп также подписал меморандум о выводе США из состава ряда международных организаций. Всего в списке 66 структур. Вашингтон выходит, в том числе, из состава 31 подразделения ООН.

*- внесен в перечень террористов и экстремистов в России.

