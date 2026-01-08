Нарядный Буданов* с главой французской разведки попозировал на фоне саркофага Наполеона

По словам чиновника, в Париже он встретился с советниками по нацбезопасности и делегацией Соединённых Штатов. Переговоры касались гарантий безопасности Украины и координации шагов по урегулированию конфликта.
«Я также провёл профессиональную беседу с коллегами из французской военной разведки, в том числе встретился с её директором генералом Жаком Лангладом де Монгро. Я благодарен нашим партнёрам за их постоянную поддержку Украины», — пишет Буданов*.
Ранее стало известно, что Киев ведёт подготовку к многосторонним переговорам на высшем уровне по урегулированию конфликта, в которых примут участие Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Украинская делегация провела в столице Франции уже три раунда переговоров с американскими представителями за двое суток.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.