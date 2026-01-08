Нарядный Буданов* с главой французской разведки попозировал на фоне саркофага Наполеона

Ранее стало известно, что Киев ведёт подготовку к многосторонним переговорам на высшем уровне по урегулированию конфликта, в которых примут участие Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Украинская делегация провела в столице Франции уже три раунда переговоров с американскими представителями за двое суток.