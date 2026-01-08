Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нарядный Буданов* с главой французской разведки попозировал на фоне саркофага Наполеона

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов* в Париже встретился с директором военной разведки Франции Жаком Лангладом де Монгро. Об этом он заявил в соцсети X.

Источник: Life.ru

По словам чиновника, в Париже он встретился с советниками по нацбезопасности и делегацией Соединённых Штатов. Переговоры касались гарантий безопасности Украины и координации шагов по урегулированию конфликта.

«Я также провёл профессиональную беседу с коллегами из французской военной разведки, в том числе встретился с её директором генералом Жаком Лангладом де Монгро. Я благодарен нашим партнёрам за их постоянную поддержку Украины», — пишет Буданов*.

Ранее стало известно, что Киев ведёт подготовку к многосторонним переговорам на высшем уровне по урегулированию конфликта, в которых примут участие Владимир Зеленский, президент США Дональд Трамп и европейские лидеры. Украинская делегация провела в столице Франции уже три раунда переговоров с американскими представителями за двое суток.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше