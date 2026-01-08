Буш-младший после терактов в США предложил Путину единство в борьбе с терроризмом

В число опубликованных документов вошла стенограмма телефонного разговора лидеров РФ и США от 12 сентября 2001 года. «Позвольте мне сказать две вещи. Вы были первым лидером, который позвонил вчера. Спасибо за это», — обратился Буш-младший к своему российскому коллеге.
«Во-вторых, я убежден, что наша страна находится в состоянии войны. Мы боремся с безликим трусом. Это новый вид войны. Я уверен, что миру нужно сотрудничать, и с нетерпением жду возможности поработать с вами, сэр. Я жду возможности поработать сообща в новом духе и показать миру, что свободолюбивые люди, такие как мы с вами, объединяются в борьбе с этими трусами», — сказал Буш-младший, который находился у власти в США в 2001—2009 годах.
Путин в свою очередь сообщил, что в России на следующий день будет объявлена минута молчания в память о погибших во время терактов в США, флаги будут приспущены, а все увеселительные мероприятия — отменены. «Спасибо, друг», — ответил на это Буш-младший.
11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра — самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий — на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также последовал в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.