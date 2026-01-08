В меморандуме по итогам встречи в Шанхае Буш-младший заявил о необходимости избавиться «от всех пережитков холодной войны» и сформировать новую «рамочную конструкцию» для двусторонних связей. Он отмечал, что обстоятельства создают возможность изменить подход к взаимодействию стран в ответ на новые угрозы. Президент США подчёркивал, что Москве и Вашингтону следует преодолевать взаимное недоверие и договариваться по вопросам стратегических и оборонительных вооружений.
Кроме того, в документах фиксируется благодарность России за помощь в борьбе с терроризмом и акцент на необходимости обмена информацией без задержек. Буш-младший указывал, что ядерное оружие утратило ключевое значение в контексте новых угроз и предлагал поддерживать баланс вооружений на более низком уровне.
А ранее республиканский сенатор-русофоб Линдси Грэм* сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о введении дополнительных санкций против России. По его словам, этот законопроект разрабатывался в течение нескольких месяцев совместно с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и другими коллегами. О каких конкретно ограничениях идёт речь он не уточнил.
*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.