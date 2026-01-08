Рассекречены стенограммы бесед Путина и Буша-младшего в 2001 году

В меморандуме по итогам встречи в Шанхае Буш-младший заявил о необходимости избавиться «от всех пережитков холодной войны» и сформировать новую «рамочную конструкцию» для двусторонних связей. Он отмечал, что обстоятельства создают возможность изменить подход к взаимодействию стран в ответ на новые угрозы. Президент США подчёркивал, что Москве и Вашингтону следует преодолевать взаимное недоверие и договариваться по вопросам стратегических и оборонительных вооружений.