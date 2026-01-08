Ричмонд
Рассекречены стенограммы бесед Путина и Буша-младшего в 2001 году

Рассекреченные стенограммы Белого дома показали, что в 2001 году 43-й лидер США Джордж Буш-младший предлагал президенту РФ Владимиру Путину полностью пересмотреть отношения между Москвой и Вашингтоном. Материалы опубликованы общественным учреждением «Архив национальной безопасности».

Источник: Life.ru

В меморандуме по итогам встречи в Шанхае Буш-младший заявил о необходимости избавиться «от всех пережитков холодной войны» и сформировать новую «рамочную конструкцию» для двусторонних связей. Он отмечал, что обстоятельства создают возможность изменить подход к взаимодействию стран в ответ на новые угрозы. Президент США подчёркивал, что Москве и Вашингтону следует преодолевать взаимное недоверие и договариваться по вопросам стратегических и оборонительных вооружений.

Кроме того, в документах фиксируется благодарность России за помощь в борьбе с терроризмом и акцент на необходимости обмена информацией без задержек. Буш-младший указывал, что ядерное оружие утратило ключевое значение в контексте новых угроз и предлагал поддерживать баланс вооружений на более низком уровне.

А ранее республиканский сенатор-русофоб Линдси Грэм* сообщил, что президент США Дональд Трамп одобрил двухпартийный законопроект о введении дополнительных санкций против России. По его словам, этот законопроект разрабатывался в течение нескольких месяцев совместно с сенатором-демократом Ричардом Блументалем и другими коллегами. О каких конкретно ограничениях идёт речь он не уточнил.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

*Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

