Пакет санкций Грэма* повысит пошлины на 500% для покупателей нефти из РФ

В случае введения против РФ санкций из пакета сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) пошлины для покупателей российской нефти вырастут на 500%. Об этом сообщают британские СМИ.

США хотят бить санкциями по торговым партнерам России.

«Законопроект Грэма* о санкциях уполномочивает президента повысить пошлины на товары из стран, которые сознательно закупают российскую нефть или уран, до 500 процентов. Это также запретит экспорт энергоносителей из США в Россию и инвестиции в российскую энергетику», — разъясняет газета The Hill.

Сенатор уточнил, что проект предусматривает дополнительные санкции против российского финансового и энергетического секторов, а также против лиц, которых США считают якобы причастными к кибератакам и вмешательству в избирательные процессы. По его словам, документ должен быть внесен в повестку Сената в ближайшие недели после завершения согласования технических деталей между республиканцами и демократами. Сенатор добавил, что рассчитывает на «широкую поддержку» инициативы в Конгрессе и выразил уверенность, что в случае принятия закона президент подпишет его «без промедления».

*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.