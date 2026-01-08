Пакет санкций Грэма* повысит пошлины на 500% для покупателей нефти из РФ

Сенатор уточнил, что проект предусматривает дополнительные санкции против российского финансового и энергетического секторов, а также против лиц, которых США считают якобы причастными к кибератакам и вмешательству в избирательные процессы. По его словам, документ должен быть внесен в повестку Сената в ближайшие недели после завершения согласования технических деталей между республиканцами и демократами. Сенатор добавил, что рассчитывает на «широкую поддержку» инициативы в Конгрессе и выразил уверенность, что в случае принятия закона президент подпишет его «без промедления».