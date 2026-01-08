Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, предписывающий выход страны из 66 международных организаций, включая Украинский научно-технологический центр, связанный с Пентагоном.
Согласно тексту документа, опубликованного Белым домом, США также покинут Конференцию ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Фонд ООН в области народонаселения и ряд других структур системы Организации Объединённых Наций.
В 2022 году Министерство обороны Российской Федерации заявляло, что Украинский научно-технологический центр занимался распределением грантов на исследования, представляющие интерес для Пентагона, в том числе в сфере биологического оружия.
Ранее Вэнс заявил, что захваченный танкер «Маринера» притворялся российским.
