Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

Ранее Белый дом объявил, что Трамп распорядился о «выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам». Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании этих структур. Позднее Белый дом опубликовал список этих организаций. В их числе есть и УНТЦ, однако какие-либо подробности относительно него не приводятся.
Российская сторона ранее заявляла, что центр распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия. В апреле 2022 года сообщалось, что США за предыдущие годы выделили более $350 млн на деятельность центра.
Как уточнил Белый дом, в списке организаций, в работе и финансировании которых США больше не будут участвовать, 31 структура ООН и 35 структур вне всемирной организации.