Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

Ранее Белый дом объявил, что Трамп распорядился о «выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам». Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании этих структур. Позднее Белый дом опубликовал список этих организаций. В их числе есть и УНТЦ, однако какие-либо подробности относительно него не приводятся.