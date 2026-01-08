Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп отказался финансировать Украинский научно-технологический центр

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп отдал распоряжение о прекращении участия США в работе и финансировании Украинского научно-технологического центра (УНТЦ). Об этом сообщил Белый дом.

Источник: Reuters

Ранее Белый дом объявил, что Трамп распорядился о «выходе США из 66 международных организаций, которые больше не служат американским интересам». Согласно предписанию главы вашингтонской администрации, федеральные ведомства США должны прекратить участие в работе и финансировании этих структур. Позднее Белый дом опубликовал список этих организаций. В их числе есть и УНТЦ, однако какие-либо подробности относительно него не приводятся.

Российская сторона ранее заявляла, что центр распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований в области биологического оружия. В апреле 2022 года сообщалось, что США за предыдущие годы выделили более $350 млн на деятельность центра.

Как уточнил Белый дом, в списке организаций, в работе и финансировании которых США больше не будут участвовать, 31 структура ООН и 35 структур вне всемирной организации.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше