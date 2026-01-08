СМИ утверждают, что сенатору может не помочь даже одобрения Трампа.
Анонсированное сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) начало голосования о принятии пакета санкций против РФ могут в очередной раз «застрять», как уже бывало неоднократно. Об этом заявляют американские СМИ.
«Грэм* и лидеры республиканцев в Сенате уже несколько месяцев работают с Белым домом, пытаясь достичь соглашения по окончательной версии законопроекта. И это не первый раз, когда Грэм* заявляет, что его законопроект может вскоре быть принят, но затем снова застревает на полпути», — сообщает издание Politico.
Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил голосование по усилению антироссийских санкций. В случае принятия, так называемого, пакета Грэма*, торговые партнеры РФ рискуют столкнуться с 500% пошлинами при покупке российских энергоресурсов.
