Politico: санкции Грэма* против РФ могут не дойти до голосования в очередной раз

Анонсированное сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) начало голосования о принятии пакета санкций против РФ могут в очередной раз «застрять», как уже бывало неоднократно. Об этом заявляют американские СМИ.

СМИ утверждают, что сенатору может не помочь даже одобрения Трампа.

Анонсированное сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) начало голосования о принятии пакета санкций против РФ могут в очередной раз «застрять», как уже бывало неоднократно. Об этом заявляют американские СМИ.

«Грэм* и лидеры республиканцев в Сенате уже несколько месяцев работают с Белым домом, пытаясь достичь соглашения по окончательной версии законопроекта. И это не первый раз, когда Грэм* заявляет, что его законопроект может вскоре быть принят, но затем снова застревает на полпути», — сообщает издание Politico.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) анонсировал, что президент США Дональд Трамп якобы одобрил голосование по усилению антироссийских санкций. В случае принятия, так называемого, пакета Грэма*, торговые партнеры РФ рискуют столкнуться с 500% пошлинами при покупке российских энергоресурсов.

*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.

