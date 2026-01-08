«Британцы в наибольшей степени озабочены Россией, сдерживанием России. Это просто навязчивая идея британцев», — заявил он.
Джонсон подчеркнул, что у Великобритании ограниченные ресурсы и возможности для вмешательства в конфликт на Украине. Он также заметил, что западные политики продолжают поддерживать Киев, несмотря на отсутствие шансов на победу, поскольку они полагаются на недостоверную информацию, получаемую от украинских властей.
Ранее стало известно, что США перебросили на авиабазы Королевских ВВС Великобритании флот из 14 транспортных самолётов C-17 Globemaster и двух тяжёлых вертолётов AC-130J Ghostrider. Информация о прибытии воздушных судов не была официально прокомментирована в британском министерстве обороны.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.