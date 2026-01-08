NSA: Буш-младший в беседе с Путиным в 2001 году назвал его другом

Напомним, в ноябре 2024 года на пленарном заседании клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что однажды ночевал на ранчо у Джорджа Буша-младшего в штате Техас. Российский лидер отметил, что не раз встречался с родителями 43-го президента США. Путин также уточнял, что Джордж Буш-старший называл огромной ошибкой бойкот американской стороной Олимпийских игр 1980 года, которые принимала Москва.