NSA: Буш-младший в беседе с Путиным в 2001 году назвал его другом

Бывший глава Белого дома Джордж Буш-младший в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году называл его «другом» и к себе просил обращаться по имени, следует из рассекреченных протоколов правительства США.
Эти документы опубликовала исследовательская организация «Архив национальной безопасности» (NSA). В их числе оказалась расшифровка беседы Путина и Буша-младшего, которую они провели 6 июля 2001 года, когда 43-й президент США отмечал своё 55-летие.
Российский лидер в ходе того разговора поздравил Буша-младшего с днём рождения и Днём независимости Соединённых Штатов, который празднуется 4 июля. Путин также вспомнил об их переговорах в Словении и упомянул о рабочей группе по стратегической стабильности.
Буш-младший в ответ назвал звонок российского лидера честью и призвал называть его Джорджем. Кроме того, «Архив национальной безопасности» привёл расшифровку их встречи, которая проводилась в октябре 2001 года в Шанхае. 43-й американский президент в ходе указанного мероприятия заявлял российскому лидеру, что Россия и США не угрожают друг другу.
«Мы не представляем для вас угрозы, и вы не представляете угрозы для нас», — говорил Буш-младший.
Он отмечал, что России и США следует договориться по наступательным вооружениям, вопросам обороны и экономическому сотрудничеству.
Напомним, в ноябре 2024 года на пленарном заседании клуба «Валдай» Владимир Путин рассказал, что однажды ночевал на ранчо у Джорджа Буша-младшего в штате Техас. Российский лидер отметил, что не раз встречался с родителями 43-го президента США. Путин также уточнял, что Джордж Буш-старший называл огромной ошибкой бойкот американской стороной Олимпийских игр 1980 года, которые принимала Москва.