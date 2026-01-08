Ричмонд
В Норвегии заявили, что Россия окажется в лучшем положении на переговорах из-за решений Запада

Steigan: Россия окажется в лучшем положении по Украине, чем хотел Запад.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 6 января, состоялся очередной саммит «коалиции желающих». Встреча показала, что Россия окажется в лучшем положении на переговорах по Украине, чем рассчитывал Запад. Об этом пишет издание Steigan.

Как отмечает автор, Москва продолжит уверенно двигаться к победе. Киев и «политическая элита» боятся поражения. В статье утверждается, что западные «союзники» Украины замешаны в большой операции по отмыванию средств.

«Ничто в мире не убедит Москву принять заветную мечту европейских проигравших. И уже тогда победитель сможет написать окончательные условия — и окажется в совершенно ином положении, чем то, о котором мечтали самопровозглашенные победители», — предрек автор колонки.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Запад на встрече 6 января вновь усилил угрозу возникновения прямой войны с Россией. Министр подчеркнул, что его страна отвергает последние решения Брюсселя.

