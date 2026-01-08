Ричмонд
Такер Карлсон: после атаки на Венесуэлу США превращаются в империю

Карлсон считает, что процесс принятия решений в США сосредоточится в руках исполнительной ветви власти.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты начали превращаться из республики в империю после нападения на Венесуэлу, заявил американский журналист и телеведущий Такер Карлсон.

«Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей», — сказал он в своей авторской программе.

По мнению журналиста, Соединённые Штаты «покидают республику, переходят к империи». Телеведущий убеждён, что это приведёт к тому, что процесс принятия решений сосредоточится в руках исполнительной ветви власти, а не законодательной.

Карлсон предположил, что в связи с такой ситуацией Конгресс США неизбежно утратит своё влияние.

Напомним, 7 января американский госсекретарь Марко Рубио представил трёхэтапный план действий США в отношении Венесуэлы. Военные Соединённых Штатов атаковали эту страну 3 января, захватив президента республики Николаса Мадуро вместе с его супругой Силией Флорес. После их доставили на американскую территорию.

Ранее МИД Швейцарии назвал захват Николаса Мадуро нарушением международного права и суверенитета Венесуэлы. В ведомстве подчеркнули, что швейцарская сторона обеспокоена этим фактом и внимательно следит за ситуацией. Министр обороны Бельгии Тео Франкен также заявил, что США нарушили международное право в ходе военной операции в Венесуэле.

