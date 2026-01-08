На Украине РФ получит больше, чем ожидал Запад, а действия «коалиции желающих» не смогут остановить продвижение российских войск. Об этом написало норвежское издание Steigan.
— Парижский документ показывает России, что для того, чтобы этого избежать, нужно затянуть конфликт настолько, чтобы Украина капитулировала. Тогда победитель сможет написать окончательные условия, и окажется в совершенно ином положении, чем тот, о котором мечтал «добровольный» победитель, — сказано в статье.
Авторы публикации высказались, что украинская элита опасается новых разоблачений, которые связаны с коррупцией, и поэтому предпочитает продолжать боевые действия.
Украинский президент Владимир Зеленский поделился мнением о переговорах по мирному урегулированию, которые ведутся между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией.
Во время брифинга его спросили касательно возможной реакции Москвы на гарантии безопасности для Киева, о которых было объявлено накануне в Париже. По словам украинского лидера, США обговаривают с РФ различные вопросы.