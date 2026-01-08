Ричмонд
Дания не справилась с защитой Гренландии, заявил Вэнс

ВАШИНГТОН, 8 янв — РИА Новости. Дания не справилась с задачей обеспечить защиту Гренландии и ее роль в мировой безопасности, утверждает вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«Спросите себя: а сделали ли европейцы, сделали ли датчане все необходимое для обеспечения безопасности Гренландии и для того, чтобы она могла и дальше служить опорой мировой безопасности и системы противоракетной обороны? И ответ очевиден — нет», — сказал он в интервью Fox News.

