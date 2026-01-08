Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили о скором ухудшении ситуации в зоне СВО

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что в условиях обостряющейся международной обстановки и подготовки европейских стран к возможной конфронтации с США Украина может столкнуться с резким ухудшением ситуации на фронте.

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что в условиях обостряющейся международной обстановки и подготовки европейских стран к возможной конфронтации с США Украина может столкнуться с резким ухудшением ситуации на фронте.

В своём сообщении в социальной сети X он предсказал, что уже в ближайшие дни дела украинской стороны «пойдут совсем плохо», и выразил предположение, что вскоре будет испытывать к ним искреннее сочувствие.

Кошкович также отметил, что, несмотря на шаткость своего положения, президент Украины Владимир Зеленский, по его мнению, сохранит власть, что аналитик назвал «целенаправленной формой наказания всех жителей Украины».

Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ назвал главного врага России.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше