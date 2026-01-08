Премьер Норвегии Гар Стёре заявил, что настало время объединиться с Данией

Напомним, 6 января еврокомиссар от Литвы по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что существование НАТО окажется под угрозой в случае проведения США военной операции на территории Гренландии. Он подчеркнул, что применение силы для захвата острова было бы серьёзным ударом по Североатлантическому альянсу.