Премьер Норвегии Гар Стёре заявил, что настало время объединиться с Данией

Премьер Дании Фредериксен в беседе с главой правительства Норвегии Стёре отметила серьёзность ситуации с Гренландией.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что настало время объединиться с Данией на фоне стремлений США присоединить Гренландию, которая контролируется Копенгагеном.

Слова главы правительства приводит норвежская телерадиокомпания NRK. Отмечается, что Стёре 6 января Гар Стёре провёл переговоры в Париже с премьером-министром Дании Метте Фредериксен.

«Сейчас настало время объединиться с Данией. Последнее, что сказала мне Метте Фредериксен, было: “Теперь всё серьёзно, Йонас”», — сказал глава норвежского правительства.

Напомним, 6 января еврокомиссар от Литвы по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что существование НАТО окажется под угрозой в случае проведения США военной операции на территории Гренландии. Он подчеркнул, что применение силы для захвата острова было бы серьёзным ударом по Североатлантическому альянсу.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты будут беспокоиться о Гренландии через два месяца. Глава Белого дома попросил журналистов, интересовавшихся ситуацией вокруг острова, отложить этот вопрос на 20 дней.

Бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер полагает, что Трамп захватит Гренландию для выхода из Североатлантического альянса и разрыва отношений с Евросоюзом.

