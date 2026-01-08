Конгрессвумен Луна пригласила депутатов Госдумы посетить Вашингтон в январе

Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение государственного департамента Соединенных Штатов на визит четырех членов Госдумы России для мирных переговоров и других вопросов.
— Я получила разрешение от госдепа США на приезд четырех членов Государственной думы РФ для встречи с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и другим темам. Направила им приглашение встретиться с нами в Вашингтоне в этом месяце, — написала она в социальной сети X.
Конгрессвумен поблагодарила государственного секретаря Марко Рубио за помощь в данном вопросе.
— Мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой, — отметила Луна.
