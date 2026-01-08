Ричмонд
Конгрессвумен Луна пригласила депутатов Госдумы посетить Вашингтон в январе

Конгрессвумен Анна Паулина Луна сообщила, что получила разрешение государственного департамента Соединенных Штатов на визит четырех членов Госдумы России для мирных переговоров и других вопросов.

— Я получила разрешение от госдепа США на приезд четырех членов Государственной думы РФ для встречи с членами конгресса по вопросам мирных переговоров и другим темам. Направила им приглашение встретиться с нами в Вашингтоне в этом месяце, — написала она в социальной сети X.

Конгрессвумен поблагодарила государственного секретаря Марко Рубио за помощь в данном вопросе.

— Мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой, — отметила Луна.

На Украине Россия получит больше, чем ожидал Запад, а действия «коалиции желающих» не смогут остановить продвижение российских войск. Об этом написало норвежское издание Steigan. Авторы публикации высказались, что украинская элита опасается новых разоблачений, которые связаны с коррупцией, и поэтому предпочитает продолжать боевые действия.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
