Российские депутаты прибудут в США в январе: они обсудят Украину с членами Конгресса

«Я получила разрешение от Госдепа, чтобы четыре члена российской Госдумы прибыли для встречи с членами Конгресса относительно мирных переговоров и прочего, и направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь в Вашингтоне», — написала Анна Паулина Луна.