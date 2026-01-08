Российские депутаты прибудут в США в январе: они обсудят Украину с членами Конгресса

Российских депутатов пригласили на встречу с членами Конгресса США. На саммите они обсудят, в том числе, ситуацию на Украине. Об этом объявила конгрессвумен Анна Паулина Луна в соцсети.
Она заверила, что консультации пройдут в январе. Конгрессвумен подчеркнула, что мир должен «одерживать верх». Она также отметила, что главную роль на переговорах будут играть «здравомыслящие люди».
«Я получила разрешение от Госдепа, чтобы четыре члена российской Госдумы прибыли для встречи с членами Конгресса относительно мирных переговоров и прочего, и направила им официальное приглашение встретиться с нами здесь в Вашингтоне», — написала Анна Паулина Луна.
Между тем президент США Дональд Трамп удивил республиканцев странными звуками и кривляньями во время выступления. Неожиданно для всех хозяин Белого дома начал корчить рожи. Этот фрагмент сразу же разошелся по различным СМИ.