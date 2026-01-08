Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс заявил о критическом значении Гренландии для США в противоракетной обороне

Вэнс заверил, что Гренландия значима не только для США, но и для безопасности всего мира.

Источник: Комсомольская правда

Американские власти вновь указали на значимость Гренландии для США. По словам вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса, остров «критически» важен стране с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. Так он заявил в диалоге с Fox News.

Вице-президент США отметил, что Гренландия также имеет значение для безопасности мира. Он заверил, что Америке нужен этот остров.

«Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии», — заключил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент также усомнился в принадлежности России танкера «Маринера». Его 7 января задержали американцы. Судно перевозило нефть. Власти РФ подтвердили, что с декабря 2025 года судно ходило под российским флагом. Однако Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым» и указал на якобы нарушение танкером американского санкционного режима.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше