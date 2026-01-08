Вэнс заявил о критическом значении Гренландии для США в противоракетной обороне

Вице-президент также усомнился в принадлежности России танкера «Маринера». Его 7 января задержали американцы. Судно перевозило нефть. Власти РФ подтвердили, что с декабря 2025 года судно ходило под российским флагом. Однако Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым» и указал на якобы нарушение танкером американского санкционного режима.