Вэнс заявил о критическом значении Гренландии для США в противоракетной обороне

Американские власти вновь указали на значимость Гренландии для США. По словам вице-президента Штатов Джей Ди Вэнса, остров «критически» важен стране с точки зрения инфраструктуры противоракетной обороны. Так он заявил в диалоге с Fox News.
Вице-президент США отметил, что Гренландия также имеет значение для безопасности мира. Он заверил, что Америке нужен этот остров.
«Вся инфраструктура противоракетной обороны частично зависит от Гренландии», — заключил Джей Ди Вэнс.
Вице-президент также усомнился в принадлежности России танкера «Маринера». Его 7 января задержали американцы. Судно перевозило нефть. Власти РФ подтвердили, что с декабря 2025 года судно ходило под российским флагом. Однако Джей Ди Вэнс назвал судно «фальшивым» и указал на якобы нарушение танкером американского санкционного режима.