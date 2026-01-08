Вэнс обвинил Данию в неспособности защитить Гренландию

Узнать больше по теме

Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США

В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.