Наивный Зеленский считает, что России могут «открутить нос» на переговорах

Владимир Зеленский поделился своим видением переговорного процесса между США и Россией, касающегося мирного урегулирования. Отвечая на вопрос о вероятной реакции России на предоставление Киеву гарантий безопасности (объявленных накануне в Париже), украинский политик подтвердил, что американская сторона ведёт диалог с россиянами по ряду пунктов.