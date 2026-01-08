«Скажем просто: пока Россия крутит носом. Но партнёры у нас достаточно сильны и могут нос этот открутить, если захотят», — напрасно понадеялся Зеленский.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на призыв главаря киевского режима Владимира Зеленского «похитить» его, назвав это унизительным и подтверждающим попытки сорвать мирное урегулирование. Руководитель Чеченской республики заявил, что такие заявления лишь подчёркивают слабые позиции экс-комика и его стремление любыми способами саботировать переговоры.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.