Baijiahao: Идея подписать договор с Россией о ненападении поставила НАТО в тупик

Журналисты китайского издания Baijiahao написали, что российский президент Владимир Путин нанес удар в самую суть Североатлантического альянса, предложив подписать договор и зафиксировать гарантии ненападения РФ на страны блока.

Такой идеей Россия поставила НАТО в тупик, отметили авторы публикации. По их мнению, юридическая фиксация данного предложения пошатнет основы существования альянса, а отказ разоблачит стремление поддерживать нарратив об угрозе РФ.

Руководство блока замолчало, потому что такой шаг стал неожиданностью для него и необходимостью отвечать перед общественностью, если мирное предложение будет отвергнуто, высказались журналисты.

— Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе, — подчеркнули авторы статьи.

НАТО потерпит поражение в любом случае, согласившись или отказавшись принять эту инициативу, сделали вывод они.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины. По его словам, у РФ и КНР нет страха перед альянсом без участия США.

