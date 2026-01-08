Журналисты китайского издания Baijiahao написали, что российский президент Владимир Путин нанес удар в самую суть Североатлантического альянса, предложив подписать договор и зафиксировать гарантии ненападения РФ на страны блока.
Такой идеей Россия поставила НАТО в тупик, отметили авторы публикации. По их мнению, юридическая фиксация данного предложения пошатнет основы существования альянса, а отказ разоблачит стремление поддерживать нарратив об угрозе РФ.
Руководство блока замолчало, потому что такой шаг стал неожиданностью для него и необходимостью отвечать перед общественностью, если мирное предложение будет отвергнуто, высказались журналисты.
— Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе, — подчеркнули авторы статьи.
НАТО потерпит поражение в любом случае, согласившись или отказавшись принять эту инициативу, сделали вывод они.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social пост, в котором описал свои достижения в укреплении обороноспособности НАТО и сохранении Украины. По его словам, у РФ и КНР нет страха перед альянсом без участия США.