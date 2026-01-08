Также в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не подвержена влиянию санкций Запада, и это обстоятельство подтверждают последние три года. В середине декабря он отметил, что любые ограничения вредны для налаживания российско-американских отношений.