Грэм утверждает, что Трамп одобрил инициативу об усилении санкций против РФ

США хотят оказать давление на Китай, Индию и Бразилию, чтобы заставить их не покупать нефть у России.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп якобы одобрил законопроект об усилении антироссийских санкций, заявил член Сената Конгресса США, республиканец Линдси Грэм*.

Политик уточнил, что 7 января встречался с главой Белого дома и обсудил с ним несколько вопросов, среди которых была тема рестрикций против РФ.

«…Он дал зеленый свет двухпартийному законопроекту о санкциях против России, над которым я в течение многих месяцев работал вместе с сенатором Ричардом Блументалем и многими другими», — написал Грэм в социальной сети X**.

Политик назвал заказанное решение президента США «своевременным». Член Сената пояснил, что авторы инициативы хотят оказать давление на Китай, Индию и Бразилию, чтобы заставить их не покупать нефть у России.

Напомним, в середине сентября Линдси Грэм признал, что антироссийские санкции США не сработали. Сенатор подчеркнул, что вследствие этого новый пакет рестрикций будет направлен против Бразилии, Индии и Китая.

Также в сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не подвержена влиянию санкций Запада, и это обстоятельство подтверждают последние три года. В середине декабря он отметил, что любые ограничения вредны для налаживания российско-американских отношений.

* Внесен в российский перечень террористов и экстремистов.

** Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

