Вслед за Венесуэлой США может организовать спецоперацию на Кубе

Какая страна может стать следующей целью для проведения спецоперации США, рассказал политолог Блохин.

Источник: Аргументы и факты

Следующей страной, где США могут планировать спецоперацию, может оказаться Куба. Таким прогнозом с aif.ru поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Операция в Венесуэле — это не широкомасштабное вторжение, как это было в случае с Афганистаном или Ираком, куда отправляли до 100 тысяч человек. Это очень дорого. Не факт, что это принесет какие-то значимые плоды. В Венесуэле была ограниченная по масштабам спецоперация, не более того. и подобные спецоперации они будут проворачивать во враждебных им странах. Это как раз Куба, Венесуэла, Иран, где, в принципе, договориться вообще никак не получится. В странах, которые готовы идти, условно говоря, на компромисс, на встречу, незачем это проворачивать», — объяснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что операции, подобные проведенные в Афганистане или Ираке, США не будет проводить.

«Куба — это проблема.заноза для США. Но они могут оставить ее на потом. Куба и Венесуэла — это разные вещи вообще. Нефтяные запасы Венесуэлы поражают. Это одна из ключевых стран. А Куба — это остров, не более того. Поэтому не обязательно они на Кубу пойдут. Ее могут оставить на потом, а могут вообще не трогать. Оказывать непосредственно на нее давление, но оставить, на закуску, на послезавтра. Они будут значит вторгаться туда, где это выгодно с точки зрения конкретной прибыли, с точки зрения геополитических интересов, где надо изменять геополитический ландшафт», — уточнил Блохин.

Напомним, 3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием «Абсолютная решимость». Были нанесены массированные удары по Каракасу и ряду объектов на территории страны. В результате американский спецназ захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу, которых вывезли в США, где им предъявили ряд обвинений, в том числе, в причастности к наркоторговле.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше