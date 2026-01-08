Вслед за Венесуэлой США может организовать спецоперацию на Кубе

«Куба — это проблема.заноза для США. Но они могут оставить ее на потом. Куба и Венесуэла — это разные вещи вообще. Нефтяные запасы Венесуэлы поражают. Это одна из ключевых стран. А Куба — это остров, не более того. Поэтому не обязательно они на Кубу пойдут. Ее могут оставить на потом, а могут вообще не трогать. Оказывать непосредственно на нее давление, но оставить, на закуску, на послезавтра. Они будут значит вторгаться туда, где это выгодно с точки зрения конкретной прибыли, с точки зрения геополитических интересов, где надо изменять геополитический ландшафт», — уточнил Блохин.