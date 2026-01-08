Трамп поручил вывести США из связанного с Пентагоном украинского научного центра

Американский лидер Дональд Трамп 8 января подписал меморандум о выводе США из ряда международных организаций. Список включает связанный с Пентагоном украинский научный центр. Об этом сказано в тексте документа, размещенного на сайте Белого дома.
Кроме того, Вашингтон выйдет из Европейского центра передового опыта в области противодействия. Дональд Трамп также намерен вывести США из 31 структуры ООН.
«Организации, из которых Соединенные Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр», — сказано в документе.
Американский лидер, помимо прочего, призвал увеличить военный бюджет страны в 1,5 раза. По мнению президента США, он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Дональд Трамп положительно оценил нынешнюю финансовую ситуацию страны.