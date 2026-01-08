Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп поручил вывести США из связанного с Пентагоном украинского научного центра

Трамп подписал меморандум о выводе США из украинского научного центра.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп 8 января подписал меморандум о выводе США из ряда международных организаций. Список включает связанный с Пентагоном украинский научный центр. Об этом сказано в тексте документа, размещенного на сайте Белого дома.

Кроме того, Вашингтон выйдет из Европейского центра передового опыта в области противодействия. Дональд Трамп также намерен вывести США из 31 структуры ООН.

«Организации, из которых Соединенные Штаты выходят… Украинский научно-технологический центр», — сказано в документе.

Американский лидер, помимо прочего, призвал увеличить военный бюджет страны в 1,5 раза. По мнению президента США, он должен вырасти до 1,5 триллиона долларов к 2027 году. Дональд Трамп положительно оценил нынешнюю финансовую ситуацию страны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше