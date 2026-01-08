«Я получил разрешение от Государственного департамента на приезд четырёх членов Государственной Думы России для встречи с членами Конгресса по вопросам мирных переговоров и т. д. и направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца», — написала Луна.
По словам конгрессвумен, мир всегда должен преобладать, а вести переговоры «здравомыслящие люди». Кроме того, она поблагодарила госсекретаря Марко Рубио за помощь.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине и их заявления о планах размещения войск являются лишь попыткой радикализировать подходы одной из сторон конфликта. По его словам, основное внимание уделяется попыткам представить действия Запада как нечто положительное, хотя на самом деле они приводят к эскалации конфликта.
