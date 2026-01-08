Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четырёх депутатов Госдумы пригласили в Вашингтон для переговоров по Украине

Конгрессвумен США Анна Паулина Луна пригласила четырёх депутатов Госдумы РФ в Вашингтон для встречи с членами Конгресса. Об этом она сообщила в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Я получил разрешение от Государственного департамента на приезд четырёх членов Государственной Думы России для встречи с членами Конгресса по вопросам мирных переговоров и т. д. и направила этим членам официальное приглашение встретиться с нами здесь, в Вашингтоне, в конце этого месяца», — написала Луна.

По словам конгрессвумен, мир всегда должен преобладать, а вести переговоры «здравомыслящие люди». Кроме того, она поблагодарила госсекретаря Марко Рубио за помощь.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине и их заявления о планах размещения войск являются лишь попыткой радикализировать подходы одной из сторон конфликта. По его словам, основное внимание уделяется попыткам представить действия Запада как нечто положительное, хотя на самом деле они приводят к эскалации конфликта.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше