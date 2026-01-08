Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Лондон и Париж не участвуют в переговорах по Украине и их заявления о планах размещения войск являются лишь попыткой радикализировать подходы одной из сторон конфликта. По его словам, основное внимание уделяется попыткам представить действия Запада как нечто положительное, хотя на самом деле они приводят к эскалации конфликта.