Луна получила разрешение Госдепа на приезд четверых депутатов Госдумы

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что получила от американского Госдепартамента разрешение на приезд четверых депутатов Госдумы для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.
«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырёх членов Государственной думы Российской Федерации для встречи с членами Конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам», — написала политик на своей странице в социальной сети X*.
Она выразила благодарность американскому госсекретарю Марко Рубио за содействие, оказанное в указанном вопросе.
«Мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой», — подчеркнула Луна.
Член Палаты представителей также добавила, что уже направила депутатам официальное приглашение на встречу в Вашингтоне, которая должна состояться в январе.
Напомним, в конце октября Анна Паулина Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После он проинформировал, что в ближайшее время должны состояться переговоры депутатов Госдумы с американскими конгрессменами.
Дмитриев также отметил, что Россия поддерживает контакты с теми представителями американского сообщества, которые настроены на конструктивное общение. Луна, в свою очередь, заявила, что отказ от диалога с РФ был бы глупостью.
