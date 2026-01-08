Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Луна получила разрешение Госдепа на приезд четверых депутатов Госдумы

Член Палаты представителей США Луна отметила, что направила депутатам Госдумы приглашение на встречу в Вашингтоне.

Источник: Аргументы и факты

Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна сообщила, что получила от американского Госдепартамента разрешение на приезд четверых депутатов Госдумы для проведения переговоров по урегулированию украинского конфликта и решению других вопросов.

«Я получила разрешение от государственного департамента США на приезд четырёх членов Государственной думы Российской Федерации для встречи с членами Конгресса США по вопросам мирных переговоров и другим темам», — написала политик на своей странице в социальной сети X*.

Она выразила благодарность американскому госсекретарю Марко Рубио за содействие, оказанное в указанном вопросе.

«Мир всегда должен побеждать, а обсуждения должны вестись людьми с холодной головой», — подчеркнула Луна.

Член Палаты представителей также добавила, что уже направила депутатам официальное приглашение на встречу в Вашингтоне, которая должна состояться в январе.

Напомним, в конце октября Анна Паулина Луна провела встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. После он проинформировал, что в ближайшее время должны состояться переговоры депутатов Госдумы с американскими конгрессменами.

Дмитриев также отметил, что Россия поддерживает контакты с теми представителями американского сообщества, которые настроены на конструктивное общение. Луна, в свою очередь, заявила, что отказ от диалога с РФ был бы глупостью.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше