Больше 10 тысяч боевиков: раскрыт план Макрона по отправке сил НАТО в Киев

«Великобритания может поставить в пределах 5 тысяч военных. Во Франции иностранный легион тоже где-то в пределах 5 тысяч. То есть, 10 тысяч могут войти на территорию. Значит, им необходимы еще силы. Я полагаю, что они будут агитировать Польшу, чтобы Польша вошла в этот состав. Конечно же, страны Прибалтики, возможно, еще Данию. По тем соглашениям, которые они подписали в Париже, там якобы должны быть американцы. Но сегодня американцы заявили, что они не подписывали никаких намерений, никого они не дадут», — сказал он.