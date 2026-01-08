Больше 10 тысяч боевиков: раскрыт план Макрона по отправке сил НАТО в Киев

Войска НАТО могут разместить на Украине после перемирия согласно декларации, подписанной Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Насколько это вероятно, оценил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Собеседник издания отметил, что войска партнеров Украины могут зайти на ее территорию при соблюдении ряда факторов: заключении мира на условиях, которые устраивают и Украину, и РФ и заключении договор о безопасности с Россией частями и соединениями стран, которые входят на территорию Украины.
«Если они попытаются войти на Украину вне соблюдения вот этих всех правил, они являются оккупантами и нарушителями территориальной целостности территорий, которые мы считаем своими. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области», — объяснил военный эксперт и добавил, что в этом случае по войскам стран НАТО нанесут упреждающие удары и могут разгромить их базы на Украине.
Матвийчук обратил внимание на численность войск Великобритании и Франции и их возможности по предоставлению военных Украине.
«Великобритания может поставить в пределах 5 тысяч военных. Во Франции иностранный легион тоже где-то в пределах 5 тысяч. То есть, 10 тысяч могут войти на территорию. Значит, им необходимы еще силы. Я полагаю, что они будут агитировать Польшу, чтобы Польша вошла в этот состав. Конечно же, страны Прибалтики, возможно, еще Данию. По тем соглашениям, которые они подписали в Париже, там якобы должны быть американцы. Но сегодня американцы заявили, что они не подписывали никаких намерений, никого они не дадут», — сказал он.
По словам военного эксперта, размещение на Украине военных баз стран НАТО подразумевает большие затраты, потому что они подразумевают наличие авиации, разведывательных и инженерных частей.
«То есть, необходимо организовать огромное количество логистических центров, систем обеспечивающих и тому подобное. Я думаю, что это нереально. В виду того, что мир пока на Украине не предвидится, я думаю, что возможности по вводу иностранных армий реально не обеспечены ни военными, ни экономическими, ни финансовыми ресурсами. Но если вдруг их попытаются ввести в обход нас и в ущерб нам, то по ним будут нанесены удары», — резюмировал Матвийчук.