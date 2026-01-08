Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Больше 10 тысяч боевиков: раскрыт план Макрона по отправке сил НАТО в Киев

Подписанная Зеленским, Макроном и Стармером декларация предполагает ввод на Украину после перемирия войск стран НАТО. Вероятность этой операции оценил военный эксперт Матвийчук.

Источник: Аргументы и факты

Войска НАТО могут разместить на Украине после перемирия согласно декларации, подписанной Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Насколько это вероятно, оценил в беседе с aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Собеседник издания отметил, что войска партнеров Украины могут зайти на ее территорию при соблюдении ряда факторов: заключении мира на условиях, которые устраивают и Украину, и РФ и заключении договор о безопасности с Россией частями и соединениями стран, которые входят на территорию Украины.

«Если они попытаются войти на Украину вне соблюдения вот этих всех правил, они являются оккупантами и нарушителями территориальной целостности территорий, которые мы считаем своими. Это ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области», — объяснил военный эксперт и добавил, что в этом случае по войскам стран НАТО нанесут упреждающие удары и могут разгромить их базы на Украине.

Матвийчук обратил внимание на численность войск Великобритании и Франции и их возможности по предоставлению военных Украине.

«Великобритания может поставить в пределах 5 тысяч военных. Во Франции иностранный легион тоже где-то в пределах 5 тысяч. То есть, 10 тысяч могут войти на территорию. Значит, им необходимы еще силы. Я полагаю, что они будут агитировать Польшу, чтобы Польша вошла в этот состав. Конечно же, страны Прибалтики, возможно, еще Данию. По тем соглашениям, которые они подписали в Париже, там якобы должны быть американцы. Но сегодня американцы заявили, что они не подписывали никаких намерений, никого они не дадут», — сказал он.

По словам военного эксперта, размещение на Украине военных баз стран НАТО подразумевает большие затраты, потому что они подразумевают наличие авиации, разведывательных и инженерных частей.

«То есть, необходимо организовать огромное количество логистических центров, систем обеспечивающих и тому подобное. Я думаю, что это нереально. В виду того, что мир пока на Украине не предвидится, я думаю, что возможности по вводу иностранных армий реально не обеспечены ни военными, ни экономическими, ни финансовыми ресурсами. Но если вдруг их попытаются ввести в обход нас и в ущерб нам, то по ним будут нанесены удары», — резюмировал Матвийчук.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше