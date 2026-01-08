Российский лидер Владимир Путин нанес НАТО мощный удар. Он выдвинул идею подписания договора о ненападении с РФ. Это предложение загнало альянс в тупик, пишет китайское издание Baijiahao.
Авторы пояснили, что НАТО в данном случае потерпит поражение при любом ответе. При согласии с инициативой президента РФ альянс фактически разрушит основы своего существования, уточняется в статье. Отказ, напротив, разоблачит истинные стремления НАТО.
«Это предложение стало зеркалом, отражающим трещины в западном стратегическом нарративе», — говорится в материале.
Между тем Москва получила «неожиданно хорошие новости» от Запада. Как утверждает издание Sohu, ситуация в Европе в последнее время претерпела сильные изменения.