Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС не идеален и рожден из конфликта

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европейский союз не является идеальной структурой и сформировался на основе конфликта.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европейский союз не является идеальной структурой и сформировался на основе конфликта.

В своём выступлении она подчеркнула, что ЕС представляет собой «обещание» того, что сотрудничество возобладает над конфронтацией, а право — над силой, и что эти принципы применимы не только к Союзу, но и к Гренландии.

Это заявление прозвучало на фоне публикации Белым домом новой стратегии национальной безопасности США, в которой Вашингтон критикует ЕС за чрезмерное регулирование, проблемы с иммиграцией и ограничения свободы слова, а также призывает Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону. В документе также отмечается, что США расходятся с европейскими странами в оценке перспектив конфликта на Украине, обвиняя ЕС в нереалистичных ожиданиях и подавлении оппозиции.

Ранее сообщалось, что Фицо раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине, назвав ее ошибочной.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше