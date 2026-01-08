Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС не идеален и рожден из конфликта

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что Европейский союз не является идеальной структурой и сформировался на основе конфликта.
В своём выступлении она подчеркнула, что ЕС представляет собой «обещание» того, что сотрудничество возобладает над конфронтацией, а право — над силой, и что эти принципы применимы не только к Союзу, но и к Гренландии.
Это заявление прозвучало на фоне публикации Белым домом новой стратегии национальной безопасности США, в которой Вашингтон критикует ЕС за чрезмерное регулирование, проблемы с иммиграцией и ограничения свободы слова, а также призывает Европу взять на себя больше ответственности за собственную оборону. В документе также отмечается, что США расходятся с европейскими странами в оценке перспектив конфликта на Украине, обвиняя ЕС в нереалистичных ожиданиях и подавлении оппозиции.
Ранее сообщалось, что Фицо раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине, назвав ее ошибочной.
